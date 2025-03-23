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Общество 23 марта 2025 20:37

В российском регионе беременные школьницы получат выплаты до 100 тысяч рублей

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В Орловской области школьницы смогут получать выплаты до 100 тысяч рублей за постановку на учет по беременности. Эта мера предусмотрена в рамках региональной программы финансовой поддержки, изменения к которой утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства региона, выплаты изначально предназначались только для студенток вузов и техникумов, однако теперь их расширили и на учениц школ. Программа, направленная на повышение рождаемости, будет действовать с 2025 по 2027 годы.

#выплаты #беременность #орел
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