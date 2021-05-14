Особый противопожарный режим в Татарстане продлен до 26 мая. Такое решение сегодня было принято на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ.
С предложением к членам комиссии обратилось МЧС Татарстана. По данным ведомства, сейчас в республике установилась аномально жаркая погода и сохраняется высокая пожарная опасность.
«С учетом складывающейся обстановки с пожарами и неблагоприятным метеорологическим прогнозом, связанным с установлением аномально жаркой погоды, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предлагает продлить действие особого противопожарного режима по 26 мая текущего года», — заявил замначальника управления Сергей Сергеев.
Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин отметил, что в последние дни температура воздуха в Татарстане превышает норму на девять градусов.
«В лесах установился высокий класс пожарной опасности. После согласования с Прокуратурой РТ, думаю, решение о продлении в Республике Татарстан особого противопожарного режима до 26 мая будет принято», — добавил он.
Подробнее о заседании комиссии и о решениях, принятых на ней, можно прочитать в материале ИА «Татар-информ».
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Особый противопожарный режим в РТ продлен до 26 мая
Особый противопожарный режим в Татарстане продлен до 26 мая. Такое решение сегодня было принято на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ.
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