МВД Луганской народной республики: ВСУ получили приказ в ближайшее время оставить Соледар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время оставят город Соледар на территории Донецкой народной республики, считает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его данным, российские военные продолжают штурмовые действия, а украинские оставляют свои позиции.

«Наши бойцы ведут штурм и уличные бои в Соледаре, Подгородном, Красной Горе, Краснополье, Благодатном, Раздоловке, Веселом, а также приступили к штурму станции Соль. Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление», – написал Киселев в своем телеграм-канале.

По его мнению, это будет первая для России успешная операция, сопоставимая по масштабам с Лисичанско-Северодонецкой агломерацией.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент Владимир Путин.