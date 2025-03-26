Дело о гибели управделами Минземимущества РТ вернули прокурорам из-за ошибок в документах

Сегодня суд вернул дело о трагической гибели управделами Минземимущества РТ на доработку. Следствие допустило несколько ошибок, поэтому дальнейшее рассмотрение дела суд посчитал невозможным. Подробности в материале «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я ошибся при заполнении документов»

Кировский районный суд развернул дело сына экс-главы «Татфлота» Ленара Мухутдинова и отправил его назад в Татарскую транспортную прокуратуру на доработку.

«Татар-информ» рассказывал: Ленара Мухутдинова обвиняют в том, что он, будучи пьяным, управлял моторной лодкой, в которой кроме него находились четыре человека. Лодка врезалась в пристань и перевернулась. Четверо человек выплыли, один погиб. Погибшим оказался управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев.

Мухутдинова обвиняют по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта в состоянии опьянения, по неосторожности повлекшем смерть человека.

Как выяснилось сегодня в суде, по документам, подсудимый Ленар Мухутдинов ознакомился с материалами дела 17 и 18 декабря прошлого года. Однако в эти даты он находился за границей, а следовательно, ознакомиться с материалами дела никак не мог. К слову, ранее подсудимый объяснял, что пересекал границу РФ по работе – летал в ОАЭ, а также с целью передачи гуманитарной помощи жителям ДНР. О своем отъезде он якобы предупредил следователя, тогда как по правилам должен был поставить в известность суд. На момент своих командировок Ленар находился под подпиской о невыезде.

Именно следователь, по версии стороны защиты, разрешил Ленару покидать страну, несмотря на то что тот находился под подпиской о невыезде. У суда возникло к нему немало вопросов. Например, в части неправильных дат. Во время допроса выяснилось: следователь дважды ошибся, когда вносил даты в документы. Кроме того, часть документов не приобщены к делу, следовательно, потерпевшая сторона с ними не знакомилась.

«Я ошибся в заполнении документов. Мухутдинов и его защитник ознакомились с материалами дела. Я по своей невнимательности поставил неправильную дату», – объяснил суду следователь Михаил Халявин.

Не приобщены были к делу и материалы о выезде Ленара за границу, следовательно, потерпевшая сторона не знакомилась и с этими материалами. Также во время допроса было установлено, что ходатайство на имя руководителя следственного отдела о разрешении на очередной выезд от стороны защиты принял и удовлетворил сам следователь Михаил Халявин.

«Ходатайство поступило мне от защитника, мой начальник его не видел. Потерпевший не ознакомлен ни с данным ходатайством, ни с его решением», – ответил на вопросы суда Михаил Халявин.

Государственный обвинитель – Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев был против отправления дела на доработку. Настаивал, что все ошибки и неточности можно исправить в процессе. Сторона защиты во всех проблемах с делом обвинила государственного обвинителя.

«Хочется прокомментировать обстоятельства данного вопроса. Ввиду того, что господин государственный обвинитель заявил ходатайство об изменении меры пресечения, возникли трудности как у самого обвинителя, так и у моего подсудимого. Мы бы не стали заявлять ходатайство о возвращении дела. Фактически с материалом мы знакомы, с ходатайством – тоже. Значит, мы не видим препятствий, чтобы продолжать», – обратился к суду адвокат подсудимого Нияз Халитов.

Что интересно, изначально ходатайство о возвращении дела в прокуратуру поступило именно от стороны защиты, по тем же обстоятельствам, что и сейчас заявил адвокат Халитов. Однако на следующем же процессе адвокат отозвал свое ходатайство, поскольку подсудимый ознакомился с материалами дела и его право на защиту нарушено не было.

В итоге суд развернул дело, вернув его прокурору, и вынес три частных постановления – о вскрытых нарушениях в адрес руководства Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, Приволжской транспортной прокуратуры и Адвокатской палаты Татарстана. О принятых мерах по частным постановлениям судья постановила отчитаться в течение месяца.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Будучи под подпиской о невыезде, ездил в ОАЭ и на Донбасс

Напомним, на прошлом заседании суд по ходатайству государственного обвинителя изменил меру пресечения Ленару Мухутдинову с подписки о невыезде на запрет определенных действий. Ему запрещено покидать дом с 10 часов вечера до 6 часов утра, посещать места продажи алкоголя и места проведения культурно-массовых мероприятий, а также управлять маломерными судами в навигационный период.

Свои поездки в ОАЭ Ленар объяснял тем, что это его рабочая обязанность. На данный момент он работает представителем по внешним экономическим связям на Ближнем Востоке дирекции продаж «Нэфис Косметикс». По его словам, в ДНР он выезжал для передачи гуманитарной помощи местным жителям.

Трагедия на воде произошла 21 сентября 2024 года. Тогда катер под управлением Ленара Мухутдинова врезался в причал яхт-клуба «Венеция». В результате столкновения погиб один из пассажиров – управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев.

Сам Ленар до сих пор не признает, что на момент столкновения был пьян. Сразу после столкновения он скрылся с места происшествия. Сейчас потерпевшим по делу проходит брат погибшего Ильназа Валеева. На заседаниях он не появляется, также известно, что ранее от него поступило ходатайство о прекращении дела за примирением сторон.