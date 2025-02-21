Сына экс-главы «Татфлота» судят за гибель управделами Минземимущества РТ

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В Кировском суде Казани стартовал процесс по делу сына экс-главы «Татфлота» Ленара Мухутдинова. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта в состоянии опьянения, по неосторожности повлекшего смерть человека.

По версии следствия, Мухутдинов управлял лодкой в конце сентября прошлого года. В моторной лодке было пять человек, включая Мухутдинова, когда она перевернулась. Четверо выплыли, один погиб.

«Мухутдинов обладал нужными знаниями, навыками и был обязан соблюдать правила управлением водным транспортом. Проявил невнимательность, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение лодки с пирсом. В результате чего погиб человек. Потом он отказался от освидетельствования и скрылся», – сообщил государственный обвинитель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на 38-м году трагически ушел из жизни управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан Ильназ Валеев. Он не смог выплыть, когда лодка перевернулась.

Напомним, что инцидент произошел на лодочной станции «Венеция».