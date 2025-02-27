«Я - единственный кормилец в семье»: суд не стал арестовывать сына экс-главы «Татфлота»

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня Кировский суд Казани изменил меру пресечения сыну экс-главы «Татфлота» Ленару Мухутдинову. Такое решение вынес суд по ходатайству государственного обвинителя Татарского транспортного прокурора Фарида Фатуллаева на прошлом заседании.

Ленар обвиняется в нарушении правил безопасности эксплуатации водных видов транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее выяснилось, что Мухутдинов, находясь под подпиской о невыезде, несколько раз выезжал из России: трижды улетал в Арабские Эмираты и один раз уезжал в ДНР. Как уверяет сам Мухутдинов, страну он покидал с разрешения следователя, однако согласия суда на эти действия он не получал.

Когда вскрылись данные факты, государственный обвинитель заявил ходатайство о изменении меры пресечения. Сторона защиты на том же процессе заявила ходатайство об отправке дела на пересмотр, но сегодня уже отказалась от этого.

«Я единственный кормилец в семье. Содержу жену, наших детей и престарелых родителей с обеих сторон», – рассказал сегодня в суде Ленар Мухутдинов.

Суд не стал заключать его под стражу, оставив на свободе, однако изменив меру пресечения с подписки о невыезде на запрет определенных действий.

Теперь Мухутдинову запрещено покидать дом с десяти вечера до шести утра, посещать места продажи алкоголя и места проведения культурно-массовых мероприятий, а также управлять маломерными судами в навигационный период.

Свои поездки в ОАЭ подсудимый объяснил тем, что это его рабочая обязанность. Он работает представителем по внешним экономическим связям на Ближнем Востоке дирекции продаж «Нэфис Косметикс». В ДНР он выезжал, потому что уже давно доставляет туда гуманитарную помощь.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Напомним, что 21 сентября прошлого года, катер, которым управлял Ленар в состоянии алкогольного опьянения, врезался в причал яхт-клуба «Венеция», в результате чего пошел ко дну. Из пяти пассажиров выплыть удалось четверым. Вместе с катером утонул управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана Ильназ Валеев.

Его брат, который проходит потерпевшим по этому делу, не пришел сегодня на процесс. Ранее от потерпевшего и его представителя пришло ходатайство о прекращении дела за примирением сторон.