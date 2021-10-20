Фазлеева: Власти Татарстана не рассматривают вопрос продления школьных каникул

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Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» прокомментировала возможность более раннего начала школьных каникул, если власти республики решат на неделю раньше ввести нерабочие дни.

«Вариант ухода на каникулы раньше не рассматривается», — заявила спикер.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал предложение Правительства РФ о введении на территории страны нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно.