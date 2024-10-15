Осенние каникулы в школах Казани начнутся с 21 октября из-за саммита БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за саммита БРИКС школьники Казани отправятся на каникулы уже 21 октября и будут отдыхать до 28 октября. При этом в школах других муниципалитетов Татарстана даты осенних каникул не изменились – с 28 октября по 6 ноября.

Шестнадцатый по счету саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие в нем подтвердили 33 страны, 24 из них будут представлены первыми лицами.

Президент России Владимир Путин планирует провести на саммите БРИКС около 20 двусторонних встреч.