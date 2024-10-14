Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили 33 страны

Свое участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани, подтвердили 33 страны, 24 из них будут представлены первыми лицами. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил вице-премьер Татарстана — руководитель Аппарата Кабинета Министров республики Шамиль Гафаров.

«Подтвердили участие 33 страны, 24 будут представлены первыми лицами, девять — на уровне вторых и третьих лиц. Также впервые Казань примет у себя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Никогда Татарстан и даже Россия таких масштабных делегаций не принимали. Думаю, в ближайшее время таких больших событий на территории нашей страны не будет, поэтому нужно пользоваться моментом и радоваться тому, что мы все будем частью такого большого праздника», — заявил он.

Основными объектами саммита станут МВЦ «Казань Экспо», Казанский Кремль, Казанская ратуша и аэропорт. Все гости будут размещены в 57 отелях, санаториях и вузовских общежитиях, добавил Гафаров.

Для Татарстана саммит БРИКС станет возможностью не только укрепить связи с другими странами, но и выстроить новые, подчеркнул заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.

«Работа, которая проводится по подготовке саммита БРИКС в Казани, расширит возможности наших внешних связей, поспособствует дальнейшему продвижению и экспорту товаров, привлечению передовых технологий, а также укрепит сотрудничество в логистике, научно-образовательной, спортивной, молодежной и иных сферах», — отметил он.

По его словам, важно использовать эту возможность, чтобы показать международным гостям Татарстан, его высокий потенциал и таким образом продемонстрировать миру многообразие, силу и уникальность России.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Президент РФ Владимир Путин планирует провести на нем около 20 двусторонних встреч.