Осенние каникулы казанских школьников начнутся раньше из-за саммита БРИКС

В Казани с 22 по 24 октября состоится саммит БРИКС. Из-за этого казанские школьники отправятся на осенние каникулы раньше на неделю и будут отдыхать с 21 по 28 октября. При этом в школах других муниципалитетов Татарстана каникулы пройдут с 28 октября по 6 ноября.

По закону «Об образовании в РФ» разработкой и утверждением календарного учебного графика занимаются школы. Поэтому каждая школа самостоятельно определяет сроки начала и окончания каникул. Главное, чтобы их продолжительность составляла не менее семи календарных дней.

Кроме того, 22–24 октября станут выходными днями для представителей органов исполнительной власти, работающих в Казани, и подведомственных им организаций.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня, как саммит БРИКС, — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.