Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Осенние каникулы казанских школьников начнутся раньше из-за саммита БРИКС
В Казани с 22 по 24 октября состоится саммит БРИКС. Из-за этого казанские школьники отправятся на осенние каникулы раньше на неделю и будут отдыхать с 21 по 28 октября. При этом в школах других муниципалитетов Татарстана каникулы пройдут с 28 октября по 6 ноября.
По закону «Об образовании в РФ» разработкой и утверждением календарного учебного графика занимаются школы. Поэтому каждая школа самостоятельно определяет сроки начала и окончания каникул. Главное, чтобы их продолжительность составляла не менее семи календарных дней.
Кроме того, 22–24 октября станут выходными днями для представителей органов исполнительной власти, работающих в Казани, и подведомственных им организаций.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня, как саммит БРИКС, — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»