Минфин России поддержал законопроект, предусматривающий возможность оформления полисов ОСАГО через портал «Госуслуги». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Данная инициатива расширяет возможности граждан для реализации своих прав и при этом упрощает получение страховых услуг», – говорится в сообщении.

Законопроект о создании механизма гарантированного оформления договоров ОСАГО на портале подготовили при участии Банка России. Документ согласован с правительством и готовится к внесению в Госдуму.

По оценке Банка России, новый способ оформления полисов позволит решить проблему возможных сложностей при покупке ОСАГО, с которыми сталкиваются некоторые автовладельцы. На портале «Госуслуги» уже есть необходимые для оформления страховки сведения, поэтому при заполнении документов можно будет избежать ошибок.