Стоимость ОСАГО может вырасти на 10% после повышения лимитов выплат

Стоимость полисов ОСАГО может вырасти на 10% после повышения лимитов выплат, которое поддержал Минфин. Об этом сообщают «Известия».

Минфин России считает необходимым увеличить лимиты выплат по ОСАГО. Об этом на Московском финансовом форуме заявил замглавы ведомства Иван Чебесков. По его словам, лимит выплат обсуждается уже несколько лет, и ведомство поддерживает повышение в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью. Вопрос изменения верхних порогов (сейчас 400 тыс. рублей за имущество и 500 тыс. – за вред жизни и здоровью) будет дополнительно прорабатываться с Банком России, парламентом и страховым сообществом. Чебесков отметил, что мера затрагивает чувствительный для автовладельцев вопрос тарифов, но в Минфине рассчитывают избежать их существенного роста.

Повышение лимитов по ущербу жизни и здоровью – одна из ключевых задач Банка России на ближайшую перспективу. Это следует из проекта «Основные направления развития финансового рынка РФ» на 2027–2029 годы. Конкретные суммы в документе не указаны, однако в конце апреля правительство поддержало законопроект об увеличении предела выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) предварительно пришли к выводу, что повышение лимитов приведет к росту средней премии по ОСАГО примерно на 10%. Расчеты и изменение тарифов должен будет произвести ЦБ, подчеркнули в союзе.

Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что текущий лимит в 500 тыс. рублей не менялся с 2014 года, а стоимость медицинских услуг и реабилитации за это время значительно выросла. Повышение позволит компенсировать такие расходы, особенно при тяжелых травмах, по актуальным ценам. Он указал, что сейчас максимальная выплата по ОСАГО составляет 500 тыс. рублей, тогда как по ОСГОП – 2 млн, и инициатива устраняет это несоответствие.

В РСА также считают необходимым пересмотреть потолок компенсации по имуществу: на конец 2025 года примерно 7% автомобилистов 400 тыс. рублей уже не хватает для восстановления машины после ДТП.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что в структуре выплат по ОСАГО компенсации вреда жизни и здоровью занимают небольшую долю: по закону возмещаются только расходы на лечение, не покрытые ОМС. По его мнению, повышение лимита до 2 млн рублей имело бы смысл, если бы пострадавших в ДТП везли в платные клиники, где ОМС не работает, но такая возможность законодательством не предусмотрена.

Шапарин уверен, что увеличение лимитов неизбежно приведет к росту стоимости полисов, и озвученные РСА 10% – минимальное значение. Дополнительным фактором он назвал новые справочники, вступившие в силу 19 сентября: детали в них подорожали в среднем на 8%. Если суммировать оба фактора, цена страховки может вырасти примерно на 20%, а с учетом инфляции – на 25–30%, допустил он.