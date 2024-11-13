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Орнитолог оценил проект по возрождению популяции сокола-балобана в Татарстане
Проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана, реализуемый в Татарстане, заслуживает внимания и, вероятно, имеет серьезное научное обоснование. Таким мнением с «Татар-информом» поделился орнитолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент и директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.
«Балобан - птица непростая по ряду причин, и одна из задач - чтобы его у вас не украли, поскольку эта птица имеет коммерческую ценность из-за соколиной охоты. Полагаю, что у проекта, реализуемого в Татарстане, было серьезное научное курирование. Специалисты в этой области в России есть», - сказал он.
Напомним, что в июне 2023 года в Камско-Устьинский район были доставлены и выпущены в дикую природу 10 птенцов. В 2024 году проект Минэкологии РТ по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана в поддержку нацпроекта «Экология» имел продолжение. Шесть птенцов сокола-балобана привезли в регион из питомника в Подмосковье. Авторы проекта надеются, что подросшие птицы вернутся в Татарстан, и Волжско-Камская популяция этого редкого вида возродится.
«Вы делаете большой и недешевый проект. Важно, каково генетическое происхождение птиц, откуда привезли их в подмосковный питомник», - заметил Чернецов.
Сокол-балобан — редкий вид птиц, который занесен в красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Татарстана. В последний раз гнездование сокола-балобана в нашей республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.
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