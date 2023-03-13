«Охота станет направлением культуры»: Татарстан возродит популяцию сокола-балобана

Ольга Манидичева: «Главным фактором исчезновения редкого вида с нашей территории способствовало браконьерство»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В мае в Тенишево привезут десять пар птенцов сокола-балобана

Как сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева, идея проекта по реинтродукции соколов-балобанов в республике возникла еще в прошлом году. Это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан.

«Главным фактором исчезновения редкого вида с нашей территории способствовало браконьерство. В настоящее время в Татарстане данного вида нет», - сказала она.

В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Правительством России принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана. В частности, был создан центр реинтродукции и сохранения птиц семейств соколиных в Камчатском крае. В восстановлении популяции соколов заинтересованы Правительство Татарстана, Алтая, а также арабских стран, где популярна соколиная охота.

«Проект интересен для наших коллег в Арабских Эмиратах, королевства Бахрейн, а также для ряда субъектов России», - проинформировала Манидичева.

Проект планируется реализовать на территории поселка Тенишево Камско-Устьинского района. Десять пар птенцов в Татарстан будут привезены весной из центра «Холзан». Для них будут установлены искусственные гнезда. Кроме того, предполагается создание палаточного лагеря волонтеров для кормления птиц и наблюдения за ними на протяжении трех месяцев.

«Мы сейчас ведем подготовительную работу, в мае должны будем привезти птенцов», - уточнила спикер Минэкологии Татарстана.

Реализация проекта предполагается при научном сопровождении ученого сообщества с привлечением волонтеров. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 1,5 млн рублей.

Ильдар Еналеев: «Соколиная охота – неосязаемое, нематериальное культурное наследие человечества» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан возродит соколиную охоту как культуру

Благодаря проекту по реинтродукции соколов-балобанов Татарстан в дальнейшем возродит соколиную охоту как направление культуры. В дальнейшем, возможно, в республике появятся клубы сокольников.

«Соколиная охота – неосязаемое, нематериальное культурное наследие человечества. ЮНЕСКО внесло в репрезентативный список соколиную охоту в 2010 году. 16 ноября мы ежегодно отмечаем международный день сокольника», - рассказал президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол» Ильдар Еналеев.

Спикер отметил, что в 2022 году Минкультуры России внесло традиции русской соколиной охоты в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Экспертный совет при Министерстве культуры Татарстана в марте 2022 года также поддержал включение соколиной охоты в каталог объектов нематериального культурного наследия Татарстана.

«Красной чертой будет проходить через весь проект возрождение соколиной охоты и видов соколов, которые в ней используются», - добавил Еналеев.

Возрождение соколиных традиций в Татарстане будет способствовать развитию сотрудничества со странами исламского мира, где популярна соколиная охота. Уникальность проекта в том, что он поспособствует возрождению национальных культурных традиций республики.

«Почему в Верхнеуслонском районе на высоком берегу изображен сокол? В 16-17 веках там была развита соколиная охота. Еще один интересный факт: в 2000 году при раскопке котлована под Кул-Шарифом на глубине 18 лопатных штыков был обнаружен клобучок – шапочка, которая одевается на голову соколу. Она применяется только в соколиной охоте. Находка была датирована первой половиной 15 века. Наш долг – возродить это нематериальное наследие», - подчеркнул Еналеев.

Возрождение соколиных традиций в Татарстане будет способствовать развитию сотрудничества со странами исламского мира, где популярна соколиная охота Фото: © «Татар-информ»

Спикер отметил, что мы сейчас «идем по пути Западной Европы и Северной Америки, где тысячи сокольников и сотни соколиных клубов».

«Там объединения и ассоциации сокольников называются “Охранами хищных птиц”. В современном мире соколиные охотники охотой как таковой уже давно не занимаются. Они содержат ловчих птиц, гоняют их на вабила, пускают в свободный полет, тренируют, даже притравливают под искусственную дичь. Это направление все больше востребовано в арабских странах», - отметил Еналеев.

По его словам, этот процесс воспринимается уже не только как «царская, шикарная и дорогостоящая забава», но и как направление культуры.

«Арабы трепетно относятся к соколам и передают эту культуру из поколения в поколение. Шейхи пересели с верблюдов на джипы, переехали из палаток во дворцы, но, тем не менее, продолжают бережно развивать соколиную охоту. Их тренд поддерживает весь мир», - добавил спикер.

Он подчеркнул, что соколиная охота – вторая «религия» после ислама в странах Персидского залива. Так что в дальнейшем в Татарстане могут появиться клубы соколиной охоты.

Ильдар Еналеев отметил, что ястребы и соколы могут быть использованы как эффективное средство отпугивания других более мелких птиц – воробьев, ворон и голубей в местах их нежелательного скопления. К примеру, на аэродромах, полигонах ТКО, возле административных учреждений.

Ильгизар Рахимов считает, что сокол-балобан – исчезающий вид, который нуждается в принятии экстренных мер для защиты популяции на всей планете Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Орнитолог КФУ десять лет назад встретил сокола-балобана в Кукморском районе

По словам заведующего кафедрой биоэкологии КФУ, профессора Ильгизара Рахимова, за последние десятилетия в Татарстане были отмечены лишь единичные случаи залета сокола-балобана.

«Этот вид когда-то гнездился в Татарстане, а сейчас встречается в наших краях крайне редко. В последние десятилетия были отмечены единичные случаи залета данной птицы. Десять лет назад я встретил сокола-балобана в Кукморском районе. Это действительно был уникальный случай, потому что птица ранее встречалась в южных регионах. Отдельные встречи были также в Арском районе», - сказал он.

Спикер считает, что сокол-балобан – исчезающий вид, который нуждается в принятии экстренных мер, направленных на защиту данной популяции на всей планете. Приятно осознавать, что одно из важнейших мероприятий по сохранению данного вида инициировано в республике, сказал Рахимов.

Спикер также пояснил, что в 50-60-е годы прошлого века прошла мощная акция по борьбе с хищными птицами. Причина заключалась в том, что хищники нападали на домашнюю птицу. Сейчас браконьеры на территории нашей страны специально за соколами не охотиться.

Андрей Агарков: «Волонтерами могут стать любые желающие. В апреле мы запустим прием заявок на участие в этом наблюдении» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Исполнительный директор Регионального общественного фонда имени Щеповских Андрей Агарков в свою очередь проинформировал, что проект по восстановлению популяции сокола-балобана был разработан в течение прошлого года. Представители науки выбрали подходящий участок, где для хищников достаточно кормовой базы – мышей. Волонтеры будут подкармливать соколов и вести за ними наблюдения все лето.

«Волонтерами могут стать любые желающие. В апреле мы запустим прием заявок на участие в этом наблюдении. Вся информация будет размещена на сайтах наших партнеров, в том числе Минэкологии Татарстана», - проинформировал он.

В конце лета волонтеры должны будут сдать отчеты о своих наблюдениях. Пилотный проект по возрождению Волжско-Камской популяции сокола-балобана в Татарстане краткосрочный и рассчитан лишь на этот год. Выпущенные в естественную среду птицы улетят на зимовку, а по весне, возможно, хотя бы одна из них вернется на нашу территорию. Если проект будет успешным, то на следующий год будет продолжен.