Орлов о должности тренера сборной России по футболу: Почему не востребован Бердыев?

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о поражении сборной России от Дании (1:4) в последнем матче группового этапа на Евро-2020.

«Очень грустно. Мы так ждали этот Евро. Не знаю, как такой результат повлияет на популярность футбола в нашей стране. Нам остается только болеть за сборную России. Она же наша! Что все-таки можно изменить? Слушайте, у нас ведущий тренер Бердыев фактически без работы. Сейчас он советник в «Кайрате». Но почему он не работает в России? Намекаю ли я на то, что Курбана Бекиевича нужно пригласить в национальную команду? В теории — а почему бы и нет? Ну он же давал результат со скромными командами, с тем же «Ростовом». Я же встречался с ним, делал интервью не так давно. Он так интересно и подробно рассказывает о футболе, так понимает все нюансы игры! Не знаю, почему его в свое время не назначили в сборную», – цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По словам Орлова, он не призывает к немедленной отставке нынешнего главного тренера сборной России по футболу.

«Я не настаиваю на отставке Черчесова. Нет, я к этому сейчас не призываю. Но просто я вам задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов молодец, вывел нас в четвертьфинал чемпионата мира. Но сейчас у него провал», – заявил Геннадий Орлов.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев рассказал ИА «Татар-информ» о том, что видит следующим тренером национальной сборной иностранного специалиста.