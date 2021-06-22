Денис Бояринцев: На данном этапе нашей сборной нужен тренер-иностранец

Бывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев прокомментировал провальное выступление национальной команды на Евро-2020, заявив о том, что выводы после турнира обязательно будут сделаны.

«В любом случае, будет какое-то совещание с участием Станислава Черчесова на уровне РФС с разбором игры сборной на Евро и после этого руководство нашего футбола примет решение. Или главный тренер придет к какому-то решению сам. В любом случае, это впопыхах не делается. Менять тренера сборной – дело серьезное», – рассказал Бояринцев корреспонденту ИА «Татар-информ».

По словам 43-летнего специалиста, который ранее работал в «КАМАЗе», он видит у руля сборной иностранного наставника в случае ухода со своего поста нынешнего главного тренера Станислава Черчесова. При этом Бояринцев считает, что экс-тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев также может дать команде результат.

«Бердыев? Если честно, я сомневаюсь, что сейчас он будет рассматриваться в числе кандидатов на должность главного тренера сборной. При этом считаю, что Курбан Бекиевич на уровне сборной, причем не только России, способен дать результат. Но на данном этапе, думаю, что нашей сборной нужен тренер-иностранец. На мой взгляд, сейчас в российском футболе появляется достаточно много хорошей молодежи, которой надо доверять, чтобы на следующих крупных турнирах выступать более удачно. Мне почему-то кажется, что такое доверие наша молодежь может получить в сборной от иностранного специалиста, который будет планомерно вводить перспективных футболистов в состав, больше доверять им. Вообще, у сборной должна быть какая-то долгосрочная перспектива. И такие игроки, как Захарян, Тюкавин, тот же Макаров из "Рубина", Соболев должны получить свой шанс и проявить себя в национальной команде. Надо сделать так, чтобы молодежь не пересидела на лавке, а потом по факту оказалась не готова к тому, чтобы усилить игру сборной», – резюмировал Бояринцев.

Накануне вечером россияне под руководством главного тренера Станислава Черчесова проиграли сборной Дании (1:4), заняли последнее место в группе В и выбыли из дальнейшего участия в чемпионате Европы.