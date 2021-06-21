Сборная России проиграла датчанам и вылетела с футбольного Евро-2020

Сборная России по футболу в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы уступила команде Дании со счетом 1:4.



В первом тайме на 38-й минуте отличился Миккель Дамсгор. Во втором тайме на 59-й минуте встречи после ошибки спартаковца Романа Зобнина мяч забил Юссуф Поульсен. Однако через 11 минут россияне получили право на пробитие пенальти. Капитан сборной Артем Дзюба 11-метровый штрафной удар реализовал – 1:2.



На 79-й минуте матча Андреас Кристенсен вновь увеличил разницу в счете по двух голов – 1:3, а окончательный счет игры установил Йоким Мэле, который в четвертый раз огорчил голкипера Матвея Сафонова на 82-й минуте матча (1:4).



Игра прошла в Коппенгагене на стадионе «Паркен», который был заполнен на разрешенные 50% от вместимости. Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин в этом матче остался в запасе, а полузащитник Денис Макаров не был заявлен на игру.



После этого поражения россияне под руководством Станислава Черчесова набрали 3 очка, заняли последнее, 4-е место в группе В, и выбыли из дальнейшего участия на Евро-2020. Разница забитых и пропущенных мячей после трех матчей – минус 5 (2-7).



Первое место в группе у сборной Бельгии (9 очков), которая в матче 3-го тура обыграла Финляндию (2:0). Второе место у датчан, которые набрали 3 очка при разнице мячей +1 (5-4) и также вышли в плей-офф чемпионата Европы. Третье место у финнов.

