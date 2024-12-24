Орион, Нина и Луна стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена из числа тех, которые давались на прошлой неделе, с 16 по 22 декабря, жителями столицы Татарстана своим новорожденным детям.

Наиболее редкими среди мужских имен оказались Орион, Кай, Риф, Ильгизар, Хаким, Судайс, Зиннур, Саид, Аслан и Рияз. В число самых редких женских имен попали Алира, Мари, Сумайя, Далия, Мелике, Нина, Халиса, Оливия, Олеся, Рания, Зифа, Луна, Этель и Дилия.

При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им имена Алим, Эмир, Тимур, Эмиль, Никита, Алан, Камиль, Раян, Марк и Ислам. Девочек же казанские семьи наиболее часто нарекали такими именами, как Амелия, Милана, Айлин, Ева, Эмилия, Айсылу, Полина, Марьям, Диана и Ясмина.

Всего в Казани за семь дней родился 401 ребенок: 198 мальчиков и 203 девочки. Минимальная масса ребенка при рождении составила 2200 граммов, а максимальная — 4640 граммов.

Кроме того, в городе зарегистрировано 152 брака, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

В Татарстане с начала этого года родилось около 35 тыс. детей, что на 20 тыс. меньше показателя десятилетней давности. На это обратил внимание Раис РТ Рустам Минниханов. «Этот вопрос очень беспокоит. Хочется, конечно, чтобы я рассказывал, какие мы молодцы и сколько всего сделали. Но, честно говоря, я недоволен ситуацией. Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», — сказал он.