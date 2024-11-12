Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Оргкомитет по проведению Года защитника Отечества образован в Татарстане
В Татарстане создан организационный комитет по проведению в регионе Года защитника Отечества. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Председателем оргкомитета стал сам Алексей Песошин. Его заместителями определены заместитель руководителя Администрации Раиса РТ — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Секретарем назначена начальник Управления социального развития Аппарата Кабмина РТ Алина Сабурская.
Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ теперь необходимо за 30 дней разработать и внести в Правительство республики проект плана основных мероприятий по проведению Года защитника Отечества в регионе. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Лейлу Фазлееву.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025-й в республике Годом защитника Отечества.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»