Оргкомитет по проведению Года защитника Отечества образован в Татарстане

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В Татарстане создан организационный комитет по проведению в регионе Года защитника Отечества. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Председателем оргкомитета стал сам Алексей Песошин. Его заместителями определены заместитель руководителя Администрации Раиса РТ — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Секретарем назначена начальник Управления социального развития Аппарата Кабмина РТ Алина Сабурская.

Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ теперь необходимо за 30 дней разработать и внести в Правительство республики проект плана основных мероприятий по проведению Года защитника Отечества в регионе. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Лейлу Фазлееву.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2025-й в республике Годом защитника Отечества.