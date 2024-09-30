Метшин поручил начать подготовку к Году защитника Отечества

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике поручил разработать к следующему году план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«С посланием [на минувшей неделе] выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Наш руководитель дал подробный срез состояния дел в республике, обозначил цели и задачи на следующий год. Он объявлен Годом защитника Отечества. Это связано как с текущей ситуацией, так и с великой датой – 80-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Я прошу социальный блок и руководителей незамедлительно приступить к разработке плана мероприятий», – сказал Метшин.

Он также отметил, что план должен включать в себя не только работу с ветеранами войны, спецоперации, но и еще один большой блок – патриотическое воспитание молодежи.

Градоначальник напомнил, что в рамках послания были озвучены и другие вопросы, связанные с молодым поколением. Это в том числе противодействие вовлечения подростков в противоправную деятельность и увеличение работы по профориентации.

«Минобрнауки РТ задача поставлена, но мы включимся тоже в эту работу. Нужно провести мозговые штурмы, круглые столы, посоветоваться с коллегами и принять тот вектор, как усилить эту работу», – заключил Метшин.