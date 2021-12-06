Организаторы Спецолимпиады в Казани вновь начали набирать волонтеров

На международном форуме гражданского участия #МыВместе в Москве состоялся перезапуск заявочной компании для волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани, которые пройдут в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Всего для проведения состязаний потребуется участие 2,2 тыс. волонтеров. Из-за переноса Спецолимпиады на 2023 год их отбор был временно приостановлен. За время заявочной кампании желание помочь в проведении игр изъявили 5875 человек. Присоединиться к команде можно на официальном сайте Специальной Олимпиады — sokazan2022.com.

Как правило, от кандидатов в волонтеры международных спортивных проектов требуется знание английского языка и готовность работать все время проведения соревнований. После отбора предусмотрено обязательное обучение, включающее специальную программу подготовки.

«Стать частью команды волонтеров могут и люди с ментальными особенностями, для них есть перечень позиций, на которые возможно пройти отбор», — особо заметила президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

По словам Слуцкер, для таких людей подобный опыт может стать «огромным подспорьем» при дальнейшем трудоустройстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Зимние игры Специальной Олимпиады должны были состояться в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Но Минспорта России решило перенести их на 2023 год из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Подробнее о подготовке волонтеров к Специальной Олимпиаде читайте в отдельном материале агентства.