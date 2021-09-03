В Минспорта РТ прокомментировали перенос Игр Специальной Олимпиады в Казани

Все объекты уже готовы к проведению игр Специальной Олимпиады в Казани. Что касается новой лыжной базы, то республика получила дополнительное время для ее тестирования. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Объекты мы подготовили. Лыжно-биатлонный комплекс будет протестирован, думаю, зимой мы там проведем другие соревнования. Сейчас придется переносить другие мероприятия: бронь отелей, церемонии и другие. Будем сейчас заниматься этим. У нас появилось новое мероприятие в 2023 году. Самое главное, чтобы не было больше никаких форс-мажоров, связанных с коронавирусом», - отметил министр.

Напомним, что зимние игры Специальной Олимпиады должны были состояться в Казани с 22 по 28 января 2022 года, но сегодня Минспорта России приняло решение о переносе их на 2023 год в связи с напряженной обстановкой с коронавирусом в мире.