От них зависит зрелищность игр: как будут готовить волонтеров Спецолимпиады в Казани

Отбор волонтеров начнется с 1 июня

В Казани 31 мая завершится заявочная кампания для отбора волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года. После этого начнется подготовка команды добровольных помощников.

«Мы хотим, чтобы грамотная и качественная команда была подготовлена к играм Специальной Олимпиады в Казани, именно от них зависит качество их проведения. Мы уже начали в дистанционном формате небольшой отбор. Так, к нам из других стран поступило порядка 150 заявок», – сказал заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

По его словам, всего было подано порядка 4,5 тыс. заявок, но волонтерских мест предусмотрено только 2250. Во время отбора рекрутеры будут проводить с каждым кандидатом получасовую беседу, где оценят мотивацию соискателей и их сильные качества.

«Самое сложное в рекрутинге – это найти подход к людям. Наша задача – понять их мотивацию стать волонтером. Кого-то направляют от вуза, а кто-то действительно хочет помогать, потому что ему это интересно и он хочет дальше развиваться в этом направлении», – отметила рекрутер Ляйсан Галеева.

Отбор будет проходить до осени, после чего уже отобранная команда будет проходить специальное обучение.

Волонтеры пройдут специальную психологическую подготовку

Специальная Олимпиада отличается от других спортивных мероприятий, которые проводились в Татарстане в последние годы. Из-за этого в программу подготовки волонтеров включены новые пункты – это история самого турнира и специальные курсы по адаптивной физической культуре и взаимоотношениям с людьми с ограниченными возможностями здоровья, пояснил Александр Карпов.

«Волонтеры проходят общий тренинг, чтобы понимать, что такое Специальная Олимпиада и какие ценности она несет, какие соревнования пройдут в Казани и так далее. Несмотря на название, все-таки мероприятие носит фестивальный характер. Приедут семьи, команды болельщиков, с каждым из них должны взаимодействовать волонтеры. Затем они будут распределены на объекты и пройдут отдельный тренинг там и специальный тренинг по особенностям взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья», – сообщил собеседник.

Тренеров подготавливают вместе с рекрутерами, и уже сегодня они будут тестировать свои программы обучения волонтеров во время специальной симуляции.

«Мы подготовили компетенционный тренинг и образовательный, чтобы люди понимали, что будет за мероприятие. Сегодня мы будем тренировать на рекрутерах», – сказала одна из тренеров Александра Томиленко.

Среди необходимых волонтеру компетенций – работа в команде, эмпатия, знание истории мероприятия, коммуникабельность, организованность и ответственность. Кроме того, он должен уметь взаимодействовать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Вузы могут засчитать студентам волонтерство как практику

Игры Специальной Олимпиады-2022 пройдут в Казани в январе, когда у многих студентов сессия, а этот контингент зачастую и становится волонтерами. Но организаторы могут договориться о переносе экзаменов и даже о зачете производственной практики за волонтерство для некоторых специальностей, сообщил Карпов.

«Сессия – это не проблема. Такая практика есть. Либо будем просить принять экзамены в декабре или перенести на февраль. Более того, если студент учится на психолога или другим близким к волонтерской деятельности специальностям, вузы могут зачесть учебную практику. Зачастую учебные заведения идут навстречу», – отметил собеседник.

Прибывших волонтеров расселят в общежития разных вузов, а те, кто приехал из других стан, будут жить в Деревне Универсиады, добавил Карпов.