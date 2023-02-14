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Ру Тат
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Экономика
14 февраля 2023  13:33

Организаторы KazanForum-2023: Мы не ограничены странами исламского мира, открыты для всех

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Участниками международного экономического форума KazanForum могут стать представители любых государств, площадка открыта для всех заинтересованных сторон. Об этом на брифинге с журналистами рассказал помощник Раиса Татарстана Газинур Бакиров.

«Мы ожидаем делегации со всего мира. Прежде всего, это участники из стран СНГ, из государств Ближнего Востока, юго-восточной Азии, Африки», – рассказал Бакиров.

По его словам, организаторы фиксируют большой интерес к предстоящему мероприятию. Списки с конкретными гостями и делегациями станут известны ближе к старту форума. 

«Мы не ограничены только странами исламского мира. У кого есть интерес к сотрудничеству с Россией – добро пожаловать, готовы обсудить перспективы нашего взаимодействия», – сказал Газинур Бакиров.

Напомним, 17 января Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани будет проводиться каждый год. Первое заседание оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина прошло 2 февраля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

#KazanSummit #россия - исламский мир #иностранные инвестиции
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