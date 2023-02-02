Минниханов принял участие в первом заседании оргкомитета KazanForum в Москве

фото: пресс-служба Президента РТ

Деловую программу и организационные моменты предстоящего Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» обсудили сегодня в Москве. Участником первого заседания оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Событие пройдет 18-20 мая в «Казань Экспо». Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина форуму был присвоен федеральный статус.

«Россия продолжает наращивать диалог с мусульманскими странами, укреплять наши экономические и дружеские связи. Можно с уверенностью говорить, что эти связи открывают новые перспективы. Мы видим поддержку со стороны исламских государств, их глубокое понимание нашей позиции и открытость к конструктивному взаимодействию», — отметил Хуснуллин, открывая заседание.

Он подчеркнул, что KazanForum — это уникальная площадка, которая позволит не только сберечь, но и усилить российско-исламский диалог.

Рустам Минниханов добавил, что развитие сотрудничества России и исламского мира — один из приоритетов, поставленных руководством страны. И предстоящий форум станет одной из составляющей той работы, что проводит Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Президент РТ также остановился на подготовке к предстоящему форуму. Так, сейчас ведется работа над программой события, решаются организационные моменты, в том числе с обеспечением участников форума молельными комнатами, проведением молитвы перед началом пленарного заседания и другие.

«Убежден, совместными усилиями предстоящий KazanForum будет организован на высоком уровне», — резюмировал Минниханов.