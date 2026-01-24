Организатор «Курше» объяснил, почему фестиваль покоряет каждый уголок Казани

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодняшний праздник «Веселые нейро-старты», прошедший в казанском жилом комплексе «Светлая долина», собрал много положительных откликов. Решение привезти «Веселые нейро-старты» именно сюда было стратегическим, заявил руководитель отдела по работе с участниками «Курше» от «Школы 21» Кирилл Попов.

«Фестиваль «Курше» ставит амбициозную задачу: принести праздник и современные активности в каждый двор независимо от его расположения на карте города. Мы сознательно уходим от парадигмы, что всё интересное должно происходить только в центре», – пояснил Кирилл Попов.

Участники на практике осваивали ключевые концепции искусственного интеллекта, соревнуясь в серии интерактивных активностей: от метафоричной эстафеты, иллюстрирующей обработку данных, до командных заданий по формулированию промптов и анализу AI-генераций.

По мнению организатора, «Светлая долина» – это идеальный пример активного разновозрастного сообщества. Здесь живут и молодые IT-специалисты, и семьи с детьми. «Проведя мероприятие здесь, мы доказываем, что будущее, в том числе цифровое, создается не где-то далеко, а прямо там, где люди живут своей повседневной жизнью», – уточнил он.

Кирилл Попов подчеркнул, что такой подход – не разовая акция, а философия фестиваля, направленная на преодоление географической и культурной изоляции спальных районов.

«Это символ нашего подхода: мы не ждем, когда люди доедут до нас. Мы везем нейросети, азарт и новые знания прямо к их порогу. «Светлая долина» в данном случае – не просто адрес, а сообщество, которое стало нашим полноправным партнером в создании праздника», – резюмировал Попов.