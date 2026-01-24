«Это станет новой традицией»: «Школа 21» планирует сделать нейро-старты регулярными

Успех фестиваля «Веселые нейро-старты», которые прошли сегодня в казанском ЖК «Светлая долина», вдохновил организаторов на развитие формата. Комьюнити-менеджер «Школы 21» Кристина Витковская заявила о планах сделать такие активности системными.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно чаще проводить разные открытые мероприятия для всех горожан. Благодаря победе в грантовом конкурсе «Курше» у нас есть возможность реализовывать такие события в городе и вовлекать местных жителей. Но и на своей территории мы тоже часто проводим открытые активности. Наша цель – чтобы это не было разовым мероприятием», – рассказала Кристина Витковская.

В рамках мероприятия участники в игровом формате изучали принципы работы ИИ через эстафеты: передавали «мяч данных» по «цепочке мыслей», учились давать точные команды нейросетям и угадывали мелодии по сгенерированным изображениям.

По ее словам, ценность формата – в его доступности и способности объединять разных людей.

«Через спорт и движение объяснять основы – это максимально доступный язык для всех поколений. Мы хотим, чтобы такие события стали доброй традицией и появлялись в разных районах города и Республики, помогая людям легко и весело знакомиться с технологиями будущего уже сегодня», – подчеркнула Витковская.