«Веселые нейро-старты» в рамках фестиваля «Курше» прошли в Казани

Необычный формат обучения основам искусственного интеллекта через спортивные игры опробовали сегодня в Казанском жилом комплексе «Светлая долина». Во дворе комплекса прошли «Веселые нейро-старты», организованные «Школой 21» от Сбера в рамках фестиваля «Курше».

Мероприятие собрало семьи с детьми, молодежь и активных взрослых, решивших провести зимний день с пользой для ума и тела.

Как объяснила комьюнити-менеджер «Школы 21» Кристина Витковская, идея соединить спорт и обучение нейросетям родилась не случайно.

«Это уже второе мероприятие в рамках «Нейро-феста». Первое было воркшопом в Парке Тысячелетия в Казани и во внутреннем дворике кампуса «Школы 21», где мы учили горожан генерировать открытки с помощью ИИ. А сегодня мы вышли на улицу, чтобы через движение и игру объяснить самые основы: как нейросеть думает, учится и выполняет задачи. Через спорт это понимается на раз-два – и детьми, и взрослыми», – отметила Витковская.

Фестиваль «Курше», предоставивший грант на проведение события, сделал ставку именно на уличный формат.

«Наша задача – принести праздник и активность в каждый двор, даже самый отдаленный от центра. Зима – это не повод сидеть дома. Это время гулять, общаться и открывать новое, например, нейросети, которые теперь – часть нашей жизни», – добавил руководитель отдела по работе с участниками Кирилл Попов.

Программа была выстроена как цепочка интерактивных испытаний, каждое из которых раскрывало определенный принцип ИИ.

«Цепочка мыслей» – эстафета с передачей мяча над головами и между ног стала наглядной метафорой последовательной обработки информации нейросетью.

«Промпт-инжиниринг» – участники учились «разговаривать» с ИИ на одном языке, превращая расплывчатое «нарисуй кота» в детальный шедевр про «пушистого сиамского кота в цилиндре в стиле киберпанк».

«Угадай мелодию ИИ» и «Прыжки по промпту» – эти активности показали, как ИИ интерпретирует творческие задачи и выполняет инструкции «с нуля».

Все это происходило под аккомпанемент музыки, смеха и поддержки болельщиков. Согреться помогал фудтрак с горячими напитками, работавший все время мероприятия.

«Увидел афишу во дворе – заинтересовало сочетание «нейросети» и «веселые старты». Думал, будет что-то заумное, но все оказалось интересно. И здорово, что такое происходит прямо у нас во дворе, это объединяет соседей, дети знакомятся друг с другом», – поделился впечатлениями житель ЖК «Светлая долина» Ринат, пришедший на праздник с сыном.

«Веселые нейро-старты» завершились награждением самых быстрых и сообразительных команд. Организаторы вручили победителям термосы и перчатки с логотипами фестиваля.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»