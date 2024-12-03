Орфанные больные после запроса Госсовета РТ получат федеральную поддержку

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Начиная с 2026 года пациенты с орфанными заболеваниями смогут рассчитывать на оплату необходимых лекарств из федерального бюджета, если регионам, в которых они проживают, не хватит для этого средств. Законопроект о внесении изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» разработало Министерство здравоохранения России, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее Конституционный суд РФ обязал Правительство страны разработать резервный механизм регионального финансирования закупок лекарств. Такое решение КС принял, рассмотрев направленное в декабре прошлого года обращение депутатов Государственного Совета Татарстана.

«Для многих субъектов РФ лекарственное обеспечение лиц с орфанными заболеваниями в полном объеме не представляется возможным в связи с ограниченностью средств бюджета региона для покрытия расходов на реализацию данного полномочия», — констатировала тогда глава Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Пациенты с орфанными заболеваниями смогут рассчитывать на оплату их лекарственного обеспечения из федерального бюджета, следует из разработанного Минздравом законопроекта о внесении изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Из разработанного Минздравом законопроекта следует, что, если региональным властям будет не хватать средств на препараты для орфанных больных, федеральный бюджет должен будет выделить недостающее финансирование из своего резерва. Конкретный перечень подобных ситуаций и условия распределения средств установит Правительство России.

В связи с этим «Ъ» замечает, что на данный момент в РФ насчитывается около 70 тыс. пациентов с орфанными заболеваниями. За девять месяцев этого года на действующую с 2008 года государственную программу «14 нозологий» было потрачено 72,4 млрд рублей, на закупки орфанных лекарств в регионах — 57 млрд. Бюджет существующего с 2021-го фонда «Круг добра» на текущий год составляет 176 млрд рублей.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев прокомментировал планируемую новацию. По его мнению, более оптимальным механизмом была бы программа софинансирования обязательств регионов и центра, тем более что за федеральной помощью и так, судя по всему, обратятся почти все субъекты Федерации.