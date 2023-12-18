Госсовет РТ направит в Конституционный суд РФ обращение о лекарствах от редких болезней

Государственный Совет Татарстана направит в Конституционный суд России обращение по поводу обеспечения лекарствами граждан с редкими (орфанными) заболеваниями.

Депутаты попросят проверить конституционность положений закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Такое решение было принято на 50-м заседании парламента VI созыва.

«Для многих субъектов РФ лекарственное обеспечение лиц с орфанными заболеваниями в полном объеме не представляется возможным в связи с ограниченностью средств бюджета региона для покрытия расходов на реализацию данного полномочия», — сказала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

По ее словам, для отдельных категорий граждан предусмотрена финансовая поддержка из федерального бюджета. Но после достижения возраста 19 лет лекарства для них могут стать недоступными из-за нехватки финансирования в региональном бюджете.

В марте Госсовет РТ направил обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в федеральное законодательство. Татарстанские депутаты не согласны с тем, что на регионы возложена обязанность по лекарственному обеспечению граждан с орфанными заболеваниями. Госдума ответила, что поддерживает «поэтапный перевод на федеральный уровень полномочий субъектов РФ».

«На наш взгляд, данный вопрос требует не поэтапного, а оперативного решения — для сохранения жизни и здоровья наших граждан и организации лекарственного обеспечения таких пациентов за счет средств федерального бюджета в полном объеме. В связи с этим считаем необходимым обратиться с запросом в Конституционный суд РФ», — заявила Захарова.

Представлять интересы Государственного Совета Татарстана в Конституционном суде России будет министр юстиции республики Рустем Загидуллин.