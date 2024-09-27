Конституционный суд после запроса Госсовета РТ вступился за орфанных больных

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Конституционный суд РФ рассмотрел запрос Государственного Совета РТ и вынес постановление об ответственности государства за лечение россиян, страдающих от редких (орфанных) заболеваний. Теперь «в возможно более короткий срок» должен быть создан резервный механизм обеспечения лекарствами той части орфанных пациентов, за которую ответственны регионы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сейчас совершеннолетние орфанные больные в зависимости от своего диагноза распределяются между перечнем «14 высокозатратных нозологий» (попавших туда лечат за счет федерального бюджета) и списком «17 жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний» (лечение этих лиц должны обеспечивать регионы). Несовершеннолетних пациентов снабжает лекарствами госфонд «Круг добра», но после достижения ими возраст 19 лет они попадают в одну или другую группу.

В декабре прошлого года Госсовет Татарстана направил обращение в Конституционный суд России — республиканские депутаты попросили проверить конституционность положений закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

«Для многих субъектов РФ лекарственное обеспечение лиц с орфанными заболеваниями в полном объеме не представляется возможным в связи с ограниченностью средств бюджета региона для покрытия расходов на реализацию данного полномочия», — заявила тогда председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«<...> никакие обстоятельства финансового или организационного характера не могут служить оправданием для отказа или задержки предоставления лекарственной терапии гражданам, страдающим орфанными заболеваниями. В данной части оспариваемые нормы признаны не соответствующими Конституции. Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения в возможно более короткий срок», — сказано в постановлении Конституционного суда.

Пока решение КС не будет исполнено, обеспечивать орфанных пациентов из списка с 17 заболеваниями должны будут продолжать регионы. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заверил издание, что его ведомство, «безусловно, примет участие в проработке исполнения постановления Конституционного суда».

В АНО «Дом редких» (крупнейшей организации, объединяющей сообщества орфанных пациентов) назвали несколько вариантов реализации постановления. Это выделение новых бюджетных трансфертов, расширение федеральной программы лекарственного обеспечения, распространение полномочий «Круга добра» на взрослых и привлечение средств системы обязательного медицинского страхования.