Орешкин заявил о непубличности многих действий России и БРИКС

Максим Орешкин

Фото: kremlin.ru

Реакция России и других стран, входящих в БРИКС, является проактивной, но о многих проектах и действиях не сообщается публично, чтобы не привлекать внимание недружественных государств. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

«Позиция России и других стран БРИКС не является реактивной, она является проактивной. Вы, как говорится, не все знаете, что происходит. Потому что какие-то вещи лучше делать тихо, не привлекая внимания», — заметил Орешкин, выступая на международном симпозиуме «Создавая будущее» (цитата по ТАСС).

В качестве примера чиновник упомянул действия российских властей в ответ на санкции Запада, которые в основном предпринимались после 2014 года.

«Проактивная позиция [была и] в 2022 году в ответ на то негативное давление, которое было со стороны стран Запада — не просто реакция на это давление, а проактивные действия, которые позволили не только минимизировать негативные последствия, но и получить значительные позитивные выгоды», — выразил уверенность замруководителя АП РФ.

«Ровно в таком же духе происходит работа и на платформе БРИКС. О большом количестве инициатив, их статусе, технологическом уровне вы просто не знаете», — заверил в этом контексте Максим Орешкин, вспомнив поговорку, согласно которой половину работы показывать нельзя, потому что будет видно не то, что на самом деле.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Банке международных расчетов (BIS) обсуждают возможность закрытия экспериментальной платформы для трансграничных платежей в национальных цифровых валютах mBridge.

Эти обсуждения начались после того, как Президент РФ Владимир Путин на состоявшемся в Казани саммите БРИКС назвал базовую технологию платформы «инструментом для обхода санкций и потенциального подрыва доминирования доллара в мировой финансовой системе». Вместе с тем неясно, как возможное закрытие проекта mBridge может помешать реализации потенциальной инициативы БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Незадолго до его начала Максим Орешкин был назначен спецпредставителем Президента по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС.