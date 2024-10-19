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Орешкин назначен ответственным за экономическое сотрудничество с БРИКС
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин назначен спецпредставителем по финансово-экономическому сотрудничеству со странами БРИКС. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин, он размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Возложить на <...> Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам финансового-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания — то есть уже сегодня, 19 октября.
БРИКС существует с 2006 года. В этом году к объединению присоединились пять новых стран. Теперь в организацию помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР (член группы с 2011 года) входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч.
Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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