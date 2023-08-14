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Депутат ГД Аксаков заявил, что большинству россиян наплевать на курс доллара
Большинству жителей России «наплевать» на курс доллара по отношению к рублю. Своим видением ситуации поделился председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает издание Ura.ru.
«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — убежден парламентарий.
«Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. <…> Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — сослался Аксаков на свой опыт народного избранника.
Сегодня курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей. К 10.10 американская валюта на Московской бирже подорожала до 100,995 рубля. К 11.00 она подешевела до 100 рублей 86 копеек.
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