Депутат ГД Аксаков заявил, что большинству россиян наплевать на курс доллара

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большинству жителей России «наплевать» на курс доллара по отношению к рублю. Своим видением ситуации поделился председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает издание Ura.ru.

«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — убежден парламентарий.

«Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. <…> Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям», — сослался Аксаков на свой опыт народного избранника.

Сегодня курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей. К 10.10 американская валюта на Московской бирже подорожала до 100,995 рубля. К 11.00 она подешевела до 100 рублей 86 копеек.