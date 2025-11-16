Орбан заявил, что Россия не нападет на Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Россия слабее Европы в военном и экономическом отношении, поэтому опасения из-за возможного нападения РФ иррациональны. К тому же действия по купированию несуществующей угрозы могут привести к эскалации и даже к Третьей мировой войне. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью руководителю немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру (запись опубликована на видеосервисе YouTube).

Венгерский лидер обратил внимание на то, что в Евросоюзе проживают более 400 млн человек, а в России, по его оценке, около 140 млн. «Если сложить военный потенциал 27 стран Европейского Союза, то мы намного сильнее россиян», – акцентировал он.

Возможностей НАТО, если задействовать их полностью, уже достаточно для гипотетического противостояния с Россией, а входящие в группу «Рамштайн» страны в совокупности «еще сильнее», убежден Орбан.

Контактная группа по обороне Украины (формат «Рамштайн», UDCG) получила название по немецкой авиабазе Рамштайн, где в апреле 2022 года состоялась ее первая встреча. В международную коалицию, которая координирует предоставление Украине военной помощи, входят 32 государства – члена НАТО и еще 24 страны, не входящие в Североатлантический альянс (в том числе – Австралия, Австрия, Иордания, Ирландия, Кения, Марокко, Новая Зеландия, Тунис, Южная Корея, Япония).

С учетом этих факторов венгерский политик выразил уверенность, что при усилении эскалации со стороны Европы Россия может применить ядерное оружие. По мнению Орбана, любая ядерная держава, начав проигрывать обычную войну, рассмотрит возможность применения ЯО.

Соответственно, уверен Орбан, не стоит демонстрировать превосходство в силовых потенциалах на линии фронта, чего, на его взгляд, желают в Германии. «Я считаю, что это чревато риском эскалации и Третьей мировой войны», – пояснил он и предложил демонстрировать силу за столом переговоров, а не на передовой.

Ранее венгерский лидер уже заявлял, что Европа сильнее России «во всех измерениях»: экономическом, военном и демографическом.