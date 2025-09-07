Орбан предложил ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Орбана, такое соглашение должно включать положения, согласно которым Украина не сможет стать членом НАТО или Евросоюза.

«Но можно также туда включить – и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать – соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом», – отметил премьер.

Он добавил, что прием Украины в Евросоюз мог бы привести к вступлению союза в конфликт с Россией и нанес бы ущерб экономической сплоченности ЕС.