news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 7 сентября 2025 19:53

Орбан предложил ЕС заключить соглашение о безопасности с Россией

Читайте нас в
Телеграм

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Орбана, такое соглашение должно включать положения, согласно которым Украина не сможет стать членом НАТО или Евросоюза.

«Но можно также туда включить – и я думаю, Венгрия могла бы это поддержать – соглашение о стратегическом сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом», – отметил премьер.

Он добавил, что прием Украины в Евросоюз мог бы привести к вступлению союза в конфликт с Россией и нанес бы ущерб экономической сплоченности ЕС.

#Виктор Орбан #евросоюз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025