Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила свою независимость и причиной этому является поддержка Киева западными странами. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Орбана, страна существует лишь благодаря иностранной помощи, которая включает финансирование соцвыплат и поставки оружия, и без нее украинская государственность исчезнет.

Премьер-министр Венгрии уже давно критикует западные страны и киевский режим. Ранее он заявлял, что ЕС находится в состоянии распада, а также интересовался, кто в Европе будет оплачивать восстановление Украины после окончания конфликта.