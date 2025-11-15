news_header_top
Политика 15 ноября 2025 20:29

Орбан заявил, что Украина потеряла свою независимость

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила свою независимость и причиной этому является поддержка Киева западными странами. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Орбана, страна существует лишь благодаря иностранной помощи, которая включает финансирование соцвыплат и поставки оружия, и без нее украинская государственность исчезнет.

Премьер-министр Венгрии уже давно критикует западные страны и киевский режим. Ранее он заявлял, что ЕС находится в состоянии распада, а также интересовался, кто в Европе будет оплачивать восстановление Украины после окончания конфликта.

#Виктор Орбан #Венгрия #Украина
