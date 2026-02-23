Орбан официально уведомил Евросовет о блокировке помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Евросовета Антониу Коште, в котором уведомил о своем решении заблокировать выделение Киеву финансирования в €90 млрд. Об этом сообщает европейское издание Politico, ознакомившееся с текстом письма.

В письме Орбан подчеркнул, что Венгрия изначально не возражала против решения декабрьского саммита ЕС о предоставлении займа Киеву, исходя из понимания, что оно не повлияет на финансовые обязательства Будапешта, Праги и Братиславы. «Последние события заставили меня пересмотреть эту позицию», – отметил венгерский премьер.

В документе также указывается, что прекращение транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» 27 января Венгрия рассматривает как «акт неспровоцированной враждебности» со стороны Украины.

Ранее Орбан заявил, что Киев заинтересован в продолжении конфликта, иначе у Украины закончится финансирование.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении добиться прекращения аварийных поставок электроэнергии на Украину.