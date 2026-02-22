Фицо намерен остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении добиться прекращения аварийных поставок электроэнергии на Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы словацкого правительства, в понедельник он планирует посетить государственную компанию SEPS – оператора системы передачи электроэнергии – и обратиться к ее руководству с соответствующей просьбой.

«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину. Если нам (Зеленский – ред.) говорит, что мы должны покупать газ и нефть где-то в другом месте, а не в России, хоть это и сложнее, и дороже, то у нас есть право ответить», – сказал Фицо.

Ранее, в субботу, премьер заявил, что в случае если поставки нефти в Словакию не будут восстановлены, аварийная подача электроэнергии на Украину будет прекращена.