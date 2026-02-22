Орбан заявил, что Украина затягивает конфликт ради финансирования

Киев заинтересован в продолжении конфликта, иначе у Украины закончится финансирование. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если война закончится, то прекратится и финансирование. В планах Украины сделать так, чтобы война не останавливалась», – написал он в X.

Орбан отметил, что Венгрия, Словакия и Чехия не планируют выделять миллиарды евро на финансирование чужого конфликта, поскольку в этих государствах, как подчеркнул премьер, преобладает здравый смысл.