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Опыты, фильмы и концерт: в парке ДК Химиков 1 сентября пройдет «Праздник науки»
В День знаний, 1 сентября, в казанском парке «Сосновая роща» рядом с ДК Химиков состоится «Праздник науки». Фестиваль начнётся в 11 часов и продолжится до 14 часов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала ученый секретарь Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) Суфия Зиганшина.
Перед стартом фестиваля состоится высадка аллеи хвойных деревьев в честь 300-летия Российской академии наук с установкой памятной таблички. «Каждый пришедший на праздник сможет поучаствовать в этом процессе», — рассказала Зиганшина.
В рамках фестиваля запланирован показ фильмов о научных школах Казани и выдающихся достижениях казанских ученых в области химии, физики, биологии, космонавтики и сельского хозяйства. Также гостям праздника будут продемонстрированы опыты в области химии, физики и биологии.
Кроме этого, будут организованы занимательные научные конкурсы и состоится вручение призов — футболок и кепок самым активным участникам. А в финале праздника запланировано выступление шоу-групп. Цель фестиваля — привлечь внимание общественности к достижениям российской науки, вызвать гордость за страну, мотивировать школьников и студентов заняться научным творчеством.
«Мы летом ездили по лагерям летнего отдыха и проводили мастер-классы по опытам по физике и химии. И когда я спрашивала ребят, кто такой Королев, они не могли ответить, наверное, потому что мы не рассказываем в общественных пространствах про наших выдающихся людей, которые внесли большой вклад в нашу жизнь. Создание спутников, телевидения — это все развивается двумя-тремя большими шагами. И наши ребята должны об этом знать», — отметила председатель профкома КФТИ им. Завойского КазНЦ РАН Рушана Еремина.
Помимо этого, в этот же день состоится открытие мурала, который будет посвящен науке и труду ученых. «Это наша фишка праздника. Мурал направлен на то, чтобы показать населению, как наука может развиваться и помогает развитию самих людей», — отметила Суфия Зиганшина.
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