Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В День знаний в Казани откроют мурал, посвященный науке и труду ученых
В столице Татарстана появится новый мурал, посвященный науке и труду ученых. Он разместится на двух сторонах здания по улице Чистопольской, 57/59. Его открытие запланировано на 1 сентября и состоится в рамках фестиваля «Праздник науки». Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Это диптих, два изображения и два сюжета, которые взаимодействуют и дополняют друг друга. Общая площадь составит 462 квадратных метра», — рассказал куратор Арт-посольства «Супернова» Дмитрий Кудинов.
Автором мурала выступил Сергей IMAN. Он родом из Владивостока, имеет татарские корни и татарскую фамилию. Он не смог прийти на пресс-конференцию, так как работу необходимо завершить в сжатые сроки и стоит хорошая погода. На сегодняшний день мурал готов на 80%.
Художник стремится показать не конкретных людей, а абстрактный образ ученого. На картине изображены две руки — левая часть тянется к яблоку, как символу познания, а правая часть посвящена дающему знания человеку. На этом фрагменте диптиха также будет изображено созвездие Большой Медведицы.
«Сергея отличает иллюстративность, яркость. Наша задача — заинтересовать и привлечь более молодую аудиторию. С 2021 года в Казани это первая авторская работа. Конечно, есть заданная тема, но она выполнена максимально творчески. Раскрою секрет, помимо рук и созвездий на мурале будет улитка», — отметил Дмитрий Кудинов, отвечая на вопрос «Татар-информа».
Мурал создается на средства гранта, который выиграл Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН). Ученый секретарь организации Суфия Зиганшина отметила, что это «немалые деньги».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»