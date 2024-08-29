В День знаний в Казани откроют мурал, посвященный науке и труду ученых

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В столице Татарстана появится новый мурал, посвященный науке и труду ученых. Он разместится на двух сторонах здания по улице Чистопольской, 57/59. Его открытие запланировано на 1 сентября и состоится в рамках фестиваля «Праздник науки». Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это диптих, два изображения и два сюжета, которые взаимодействуют и дополняют друг друга. Общая площадь составит 462 квадратных метра», — рассказал куратор Арт-посольства «Супернова» Дмитрий Кудинов.

Дмитрий Кудинов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Автором мурала выступил Сергей IMAN. Он родом из Владивостока, имеет татарские корни и татарскую фамилию. Он не смог прийти на пресс-конференцию, так как работу необходимо завершить в сжатые сроки и стоит хорошая погода. На сегодняшний день мурал готов на 80%.

Художник стремится показать не конкретных людей, а абстрактный образ ученого. На картине изображены две руки — левая часть тянется к яблоку, как символу познания, а правая часть посвящена дающему знания человеку. На этом фрагменте диптиха также будет изображено созвездие Большой Медведицы.

«Сергея отличает иллюстративность, яркость. Наша задача — заинтересовать и привлечь более молодую аудиторию. С 2021 года в Казани это первая авторская работа. Конечно, есть заданная тема, но она выполнена максимально творчески. Раскрою секрет, помимо рук и созвездий на мурале будет улитка», — отметил Дмитрий Кудинов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Суфия Зиганшина Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мурал создается на средства гранта, который выиграл Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН). Ученый секретарь организации Суфия Зиганшина отметила, что это «немалые деньги».