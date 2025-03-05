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Общество 5 марта 2025 14:02

Опыт Елабуги по оповещению об угрозе БПЛА будут использовать в других городах Татарстана

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Опыт Елабуги по оповещению об угрозе БПЛА будут использовать в других городах Татарстана
Фото: rais.tatarstan.ru

Опыт Елабуги по оповещению населения об угрозе беспилотников будет применен в других городах Татарстана. Раис республики Рустам Минниханов дал поручение об этом на заседании Совета Безопасности, прошедшем сегодня в Казанском Кремле.

«Татар-информ» рассказывал, что в Елабуге протестировали уникальную для Татарстана систему оповещения населения о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов через IP-домофоны. Этот проект реализован в сотрудничестве местных властей и одного из операторов связи.

Рустам Минниханов поручил распространить этот опыт на другие крупные города республики.

В понедельник, 3 марта, Владимир Путин принял в Кремле Раиса Республики Татарстан. Рустам Минниханов начал с самой главной темы – поддержки регионом СВО. Прозвучали ранее не называемые цифры вовлечения жителей республики: «С начала СВО контрактники, мобилизованные – 38169 человек». Тема участия Татарстана в СВО получила максимально положительные оценки со стороны российского Президента.

#Рустам Минниханов #совет безопасности рт #бпла
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