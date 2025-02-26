В Елабуге представили систему оповещения о БПЛА через IP-домофоны

В Елабуге протестировали уникальную для Татарстана систему оповещения населения о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов через IP-домофоны. Этот проект реализован в сотрудничестве местных властей и одного из операторов связи. Презентация системы прошла во время визита первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

Алгоритм действия системы прост, но эффективен. В случае угрозы атаки беспилотников в Главное управление МЧС России поступает сигнал о возможной опасности. Информация передается в Единую диспетчерскую службу города. Уполномоченное лицо, которым может быть руководитель исполкома или его заместитель, принимает решение о запуске системы оповещения.

Диспетчер активирует режим чрезвычайной ситуации. В каждом подъезде с IP-домофоном звучит тревожное сообщение: «Внимание! Угроза атаки беспилотников! Подъездные двери открыты, вы можете воспользоваться подъездами для укрытия».

После отмены угрозы подъезды снова закрываются.

Как отметил заместитель руководителя исполкома Елабужского района по инфраструктурному развитию Андрей Томилин, подъезды многоквартирных домов Елабуги оснащен IP-домофонами на 81%, это около 170 домов и более 18 тыс. квартир. Нововведение позволит оперативно предупреждать граждан о возможной опасности и предоставлять им доступ к укрытию в экстренной ситуации.

«Это первый подобный проект в республике. Он создан для повышения безопасности горожан и оперативного реагирования на возможные угрозы», – подчеркнул Томилин.

Проект стал еще одним шагом к созданию «умного города», где технологии помогают обеспечивать безопасность и комфорт жителей. В дальнейшем систему планируют доработать, чтобы интегрировать ее с другими каналами оповещения, включая мобильные приложения и городские информационные экраны.

Видео предоставлено Ладой Гильмуллиной.