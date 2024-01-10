Опубликованы эскизы будущего детского парка на набережной Казанки рядом с Нацбиблиотекой

Фото: t.me/city_moderators/

Жители столицы Татарстана получили возможность ознакомиться с эскизами будущего детского парка, который появится на набережной Казанки рядом с Национальной библиотекой РТ. Их опубликовал Telegram-канал «Городские модераторы».

Основная часть коммуникаций здесь уже проведена, также обустроено основание для будущих дорожек. Завершить работы планируется летом. Горожанам предлагается оценить проект.

Фото: t.me/city_moderators/

Решение создать на этой территории детский парк отдыха принял Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе прошлого, 2023 года после совместного с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотра площадки.

Концепция парка подразумевает создание единого пространства на территории между Нацбиблиотекой и экстрим-парком «Урам». Должны быть созданы игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и питания. Предполагается установить павильон, где будут проходить мероприятия для детей.

О том, какие объекты накануне, 9 января, осмотрел Раис РТ, читайте в материале Новый театр Камала и отель у «Миллениума»: что показали Минниханову на прогулке по Казани.