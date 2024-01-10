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Опубликованы эскизы будущего детского парка на набережной Казанки рядом с Нацбиблиотекой
Жители столицы Татарстана получили возможность ознакомиться с эскизами будущего детского парка, который появится на набережной Казанки рядом с Национальной библиотекой РТ. Их опубликовал Telegram-канал «Городские модераторы».
Основная часть коммуникаций здесь уже проведена, также обустроено основание для будущих дорожек. Завершить работы планируется летом. Горожанам предлагается оценить проект.
Решение создать на этой территории детский парк отдыха принял Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе прошлого, 2023 года после совместного с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотра площадки.
Концепция парка подразумевает создание единого пространства на территории между Нацбиблиотекой и экстрим-парком «Урам». Должны быть созданы игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха и питания. Предполагается установить павильон, где будут проходить мероприятия для детей.
О том, какие объекты накануне, 9 января, осмотрел Раис РТ, читайте в материале Новый театр Камала и отель у «Миллениума»: что показали Минниханову на прогулке по Казани.
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