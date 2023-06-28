Опубликовано видео с обломками батискафа «Титан»

Ряд западных СМИ опубликовали видеозаписи с обломками принадлежавшей компании OceanGate Expeditions мини-субмарины «Титан», которая разрушилась при спуске к затонувшему «Титанику».

В частности, ролики разместили канадский телеканал CBC, британский Sky News и американский CBS. На кадрах видно, как подъемный кран в порту расположенного в Ньюфаундленде города Сент-Джонс спускает остатки аппарата на землю.

Коммерческий корабль Horizon Arctic доставил обломки батискафа в Канаду через десять дней после того, как он не выдержал давления воды во время погружения.

Среди обломков присутствуют носовой обтекатель, части корпуса и фрагмент хвостового конуса мини-субмарины, отмечает CBC.

Upd. (23.58): Батискаф с пятью пассажирами на борту пропал в Атлантическом океане при погружении к остаткам затонувшего судна «Титаник» 18 июня. Береговая охрана США рассказала, что на борту находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ранее побывавший в космосе в качестве туриста, акванавт Поль-Анри Нарголе, руководитель и основатель самой OceanGate Expeditions Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Обломки субмарины были найдены 22 июня в 500 метрах от «Титаника». Скорее всего, конструкция аппарата не выдержала давления воды и ее раздавило. По оценкам экспертов, у людей внутри аппарата не было шансов выжить. Гибель их была безболезненной и очень быстрой.