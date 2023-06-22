В районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа нашли неопознанные обломки

В районе поисков батискафа «Титан», пропавшего недалеко от места гибели «Титаника», обнаружили неопознанные обломки. Об этом сообщило северо-восточное подразделение Береговой охраны США, передает ТАСС.

«Область с обломками была обнаружена с помощью беспилотного подводного аппарата в зоне поиска близ "Титаника". Эксперты совместно с объединенным командованием изучают данную информацию», – сказано в сообщении береговой охраны.

Связь с «Титаном» пропала через один час и 45 минут после его погружения в воскресенье. Батискаф мог обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов. По расчетам береговой охраны США, запас кислорода закончился днем 22 июня. Ранее Der Spiegel писал, что аппарат мог застрять в обломках «Титаника».