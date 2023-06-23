В США раскрыли подробности трагедии батискафа «Титан»

Экипаж принадлежавшей компании OceanGate Expeditions мини-субмарины «Титан», которая разрушилась при спуске к затонувшему «Титанику», погиб безболезненно и очень быстро. Об этом заявила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью телеканалу CNN.



«Разрушение корпуса аппарата произошло невероятно быстро, всего за долю миллисекунды. Всё это, вероятно, случилось до того, как люди внутри смогли даже осознать, что есть проблема», — отметила она.

Батискаф с пятью пассажирами на борту пропал в Атлантическом океане при погружении к остаткам затонувшего судна «Титаник» 18 июня. Береговая охрана США рассказала The Guardian, что на борту в том числе находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ранее побывавший в космосе в качестве туриста, и акванавт Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель самой OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Обломки субмарины были найдены 22 июня в 200 метрах от «Титаника». Предположительно, конструкция аппарата не выдержала давления воды и ее раздавило. По оценкам экспертов, у людей внутри аппарата не было шансов выжить. Они также считают, что останки погибших вряд ли удастся найти.