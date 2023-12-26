Опубликовано видео повреждений в доме на Гудованцева в Казани, где произошел хлопок газа

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ опубликовала видео с повреждениями в доме, которые произошли в результате хлопка газа на улице Гудованцева в Казани.

На кадрах видно, что в результате происшествия выбило остекление в зальной комнате, повреждения получила перегородка между комнатой и коридором. Несущие стены и перекрытия не пострадали.

Напомним, сегодня в квартире одного из домов по улице Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.