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Опубликовано видео повреждений в доме на Гудованцева в Казани, где произошел хлопок газа
Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ опубликовала видео с повреждениями в доме, которые произошли в результате хлопка газа на улице Гудованцева в Казани.
На кадрах видно, что в результате происшествия выбило остекление в зальной комнате, повреждения получила перегородка между комнатой и коридором. Несущие стены и перекрытия не пострадали.
Напомним, сегодня в квартире одного из домов по улице Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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