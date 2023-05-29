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Руc Тат
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Общество 29 мая 2023 16:07

До конца года в Казани запустят первый участок Вознесенского тракта

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Уже в 2023 году в татарстанской столице откроют первый участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

«В Советском районе возводится важная для города магистраль — Вознесенский тракт. Дорога должна выполнить важную миссию — разгрузить Мамадышский тракт, она примет на себя трафик с прилегающих жилых микрорайонов», — пояснил Куляжев.

По его словам, общая протяженность Вознесенского тракта составит почти 12 километров.

«Работы на объекте ведутся высокими темпами и к концу текущего года планируем открыть рабочее движение от проспекта Победы до улицы Гвардейская протяженностью почти 4 километра», — заключил Игорь Куляжев.

#Деловой понедельник #игорь куляжев #Вознесенский тракт
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